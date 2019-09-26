В Челябинске назначен новый главный врач ГКБ №1

Назначен новый главный врач челябинской городской клинической больницы №1. Им стал Максим Угнивенко, ранее занимавший должность заместителя руководителя учреждения по медицинской части. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов в своем тelegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший главврач ГКБ №1 Дмитрий Тарасов стал вице-спикером городской думы нового созыва. Он будет работать на освобожденной основе, поэтому покинул пост руководителя больницы.

Максим Угнивенко окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и клиническую интернатуру в Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования по специальности «Анестезиология и реаниматология». С 1999 по 2001 годы работал анестезиологом-реаниматологом в ожоговом отделении ГКБ №6 Челябинска. Затем до 2010 года был заведующим этого отделения. В 2010-2011 годах занимал должность заместителя главврача по медицинской части ГКБ №6. С 2011 года работал в ГКБ №1.