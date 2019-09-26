Гордума отказалась лишать депутатов права согласовывать заместителей главы Ижевска

Гордума Ижевска отказалась вносить правки в устав города, которые лишали депутатов прав согласовывать заместителей главы города. За изменения проголосовали 20 парламентариев, шестеро выступили против, семь — воздержались, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии гордумы. Для внесения поправок была необходима поддержка 21 депутата.

Так, глава Ижевска не сможет назначать своих заместителей без одобрения членов гордумы. Некоторые члены гордумы публично выразили несогласие с правками, заявляя, что исполнительная власть превысила свои полномочия. «Мы не можем заниматься садомазохизмом и сокращать свои полномочия. Скоро у нас останутся полномочия лишь вручать друг другу грамоты»,— сказал депутат Вадим Глухов.