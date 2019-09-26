ФК «Ростов» обыграл «Мордовию» в 1/16 Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Мордовию» со счетом 2:0 в 1/16 финала Кубка России на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, сообщает пресс-служба клуба. Голы в составе ростовской команды забили Ивелин Попов и Александр Саплинов.

Главный тренер команды Валерий Карпин сделал сразу восемь замен в стартовом составе. Впервые с первых минут матча на поле вышли Кирилл Маляров, Александр Долгов и Данила Ведерников.

«У нас через два дня игра с „Динамо“, кроме того, часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле. Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя», - объяснил господин Карпин такое решение пресс-службе.

В 1/8 Кубка России ФК «Ростов» сыграет с московским «Спартаком». Место и дату проведения игры определит жеребьевка.

Дарья Голякова