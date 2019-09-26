Приставы взыскали с производителя полимерных изделий на Кубани 38,8 млн рублей

Судебные приставы по Краснодарскому краю взыскали с крупного предприятия по производству полимерных изделий в Динском районе 38,8 млн руб. долга перед налоговой службой. Как сообщили в исполнительном ведомстве, задолженность образовалась перед ИФНС № 14.

Исполнительное производство было возбуждено 2 августа. Уже 8 августа пристав составил акт описи и ареста находящегося на балансе организации имущества, которое оставили на ответственное хранение представителю должника с перспективой дальнейшей реализации в счет погашения долга.

19 сентября предприятие в полном объеме погасило задолженность перед налоговой службой. Исполнительное производство было окончено в двухмесячный срок.

Василий Хитрых