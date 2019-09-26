Прокуратура Пермского края провела проверку фактов насилия в соликамской колонии №9

Прокуратура Пермского края провела собственную проверку по факту размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях осужденных ФКУ «ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю», расположенного в Соликамском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В ее ходе были опрошены лица, отбывающие наказание в данном исправительном учреждении, изучена служебная документация, а также видеозаписи.
Ведомство подготовило представление начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю.
Ранее на сайте gulagu.net появился ролик, в котором группа осужденных избила, а затем изнасиловала другого осужденного по фамилии Сергеев. По одной из версий, потерпевший отказался платить взятки и дань оперативникам колонии, отказался подписывать явки с повинными. По данным сайта, инцидент произошел 21 сентября в помещении «режимного отряда» №1 соликамского ФКУ «ИК-9». Запись из колонии передал, предположительно, один из сотрудников колонии, который смог вынести ее на волю и анонимно переслать авторам сайта.
Сегодня же началась проверка учреждения сотрудниками центрального аппарата ФСИН России.