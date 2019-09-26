Глава Омской области предложил создать особую экономическую зону в регионе

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил создать особую экономическую зону на территории региона. «На сегодняшний день в регионе нет ни одной специализированной площадки, оформленной "под ключ", позволяющей инвесторам прийти и сразу запустить проект. В связи с этим настаиваю на реализации двух приоритетных направлений: создание особой экономической зоны и не менее двух промышленных технопарков»,— сказал губернатор, выступая с бюджетным посланием перед областными депутатами.

По словам Александра Буркова, для ОЭЗ определена территория в Северной промзоне Омска. «Необходимо инициировать решение земельных вопросов, определить якорных резидентов и обеспечить подготовку заявки Омской области в Минэкономразвития России»,— передает слова губернатора его пресс-служба.

По данным главы региона, за шесть месяцев 2019 года объем инвестиций в Омской области вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 65 млрд руб.

Оксана Павлова