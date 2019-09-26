Гордума Ижевска внесла изменения в бюджет

Депутаты гордумы Ижевска внесли изменения в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Так, доходы и расходы сократили на 34 млн руб. Доходная часть бюджета составит 13,22 млрд руб., расходная — 13,68 млрд руб., дефицит остался прежним — 463 млн руб., сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии гордумы. Кроме того, на 134,9 млн руб. сократятся доходы и расходы бюджета, в связи с уменьшением планов по доходам и расходам, предусмотренных на досрочную уплату муниципалитетами земельного налога за 2020 год.

В проекте изменений в бюджет сказано, что дополнительные доходы бюджета в 2019 году составят 100,9 млн руб. Из них 48 млн руб. получат с продажи земельных участков, 34 млн руб. — с платы за перераспределение земельных участков, 11,5 млн руб. — с платных услуг, 4,5 млн руб. — с акцизов на нефтепродукты, 2,9 млн руб. — с дотаций на сбалансированность.

Оптимизация расходов составит 85,7 млн руб. Из них 42,5 млн руб. будут получены с экономии прочих и невостребованных расходов, 25 млн руб. — с экономии расходов по обслуживанию муниципального долга, 18,2 млн руб. — с экономии от конкурсных процедур.

Сами расходы составят 186,6 млн руб. Из них 72 млн руб. — субсидии транспортным предприятиям, 32,8 млн руб. — благоустройство, 34,2 млн руб. — зимнее на содержание дорог, 19,5 млн руб. — текущее содержание учреждений, 11,2 млн руб. — зарплата с начислениями, 7,9 млн руб. — резерв по софинансированию, 7 млн руб. — расходы на исполнение судебных актов, 2 млн руб. — резервный фонд.