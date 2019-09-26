Руководитель краевого УКСа отправлен в отставку

Генеральный директор управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский отправлен в отставку. Обязанности гендиректора исполняет главный инженер УКСа Денис Гусев. Как пояснил журналистам региональный министр строительства Андрей Колмогоров, это кадровое решение связано с ситуацией вокруг сноса гаражей на участке под строительство новой сцены оперного театра в Разгуляе. Также господин Колмогоров сообщил, что «работы подрядной и субподрядной организации на участках приостановлены».

«На базе управления капитального строительства и министерства имущественных отношений проводятся переговоры с собственниками гаражей. Проводится оценка стоимости объектов. Со всеми собственниками будут заключены соглашения и люди получат компенсации», – рассказал Андрей Колмогоров.

Напомним, этим летом подрядчик управления капстроительства края – ООО «Уралмонтаж-Строй» начало снос гаражей на участке гаражно-строительного кооператива №1 в Разгуляе. Это вызвало возмущение со стороны владельцев объектов. Ранее, “Ъ–Прикамье” сообщал, что СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения прав граждан при сносе построек.

Дмитрий Левинский возглавлял УКС Пермского края с 2017 года. До этого он занимал пост замруководителя дирекции общегородской эксплуатации фонда «Сколково».