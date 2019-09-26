Возбуждено административное дело по факту отсутствия воды в Верхнем Уфалее

Прокуратура Верхнего Уфалея возбудила административное дело по факту отсутствия водоснабжения. Мэр Вера Ускова получила предостережение.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, 21 сентября остановилась работа водоподъемной скважины №11 из-за поломки насоса. Прекратилось водоснабжение в микрорайоне «Центральный». МУП «МПО “Водоканал”» 22 сентября подключил резервную скважину №30, однако из-за низкой мощности насоса и большого водозабора вода не доходила до большей части жителей микрорайона. С 23 сентября отключили воду в двух детских садах и двух школах. По факту нарушения режима обеспечения населения водоснабжением прокурор города внес главе Верхнеуфалейского городского округа и руководителю МУП представления о незамедлительном устранении нарушений федерального законодательства и объявил предостережения о недопустимости нарушения закона. В отношении юридического лица МУП «МПО “Водоканал”» возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». В настоящее время водоснабжение восстановлено, сообщает прокуратура. 25 сентября в город должны были доставить и установить новый мощный насос.

Вчера в Верхнем Уфалее побывал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, чтобы на месте разобраться с ситуацией. По его словам, у проблемы несколько причин.

«Во-первых, это технические поломки. Сначала один насос сломался, заказали другой – и в это время выходит из строя второй насос. Значит, при регламентных работах были нарушения, сейчас мы этот вопрос изучаем. Во-вторых, сыграл роль человеческий фактор. Неполная и не соответствующая положению дел информация поступала в область от муниципалитета. Когда из строя вышел первый насос, об этом вообще не было сообщено. Информация пошла только тогда, когда из строя вышел второй насос, и распространялась она в основном в соцсетях. Отмечу, что работа по информированию людей не проводилась должным образом и вовремя»,– сообщил господин Тупикин. Также он сообщил, что три дня в городе раздавалась техническая вода, потому что не было сертифицированных цистерн для питьевой. Питьевую воду стали подвозить только 24 сентября, а график подвоза был составлен таким образом, что не все люди могли дойти с ведрами в соседний квартал.