В Новороссийске планируют построить транспортно-пересадочный узел

Мэрия Новороссийска планирует представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи 2020 года проект формирования пассажирского транспортно-пересадочного узла на основе совмещения железнодорожного и автовокзала. Предполагается, что его реализация позволит улучшить транспортную доступность территории города и порта, а также перенаправить грузовые и пассажирские потоки на территории Новороссийска.

«Выслушали мнение и потребности заинтересованных сторон в решении инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов. Договорились совместно проработать необходимые изменения в генеральный план города», - написал в своем Twitter глава Новороссийска Игорь Дяченко.

По его словам, участники совещания в мэрии приняли решение максимально проработать с краевыми и федеральными ведомствами вопрос оказания содействия в реализации проекта и включения его в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Также, по словам господина Дяченко, вопрос развития Южного экспортно-импортного хаба, составной частью которого является Новороссийск, включен в повестку заседания рабочей группы при Министерстве транспорта РФ.

Василий Хитрых