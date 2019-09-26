В Пензе борец с коррупцией подозревается в получении взятки в 100 тыс. рублей

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении капитана полиции. Он подозревается в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 20 сентября сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в одном из кафе в Ленинском районе получил 100 тыс. руб. от горожанина. Незаконное вознаграждение предназначалось за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении его знакомого. Передача денежных средств была пресечена УФСБ России по Пензенской области.

Иван Сергеев