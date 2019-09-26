На Кубани начнется ремонт трассы Краснодар – Ейск

До конца 2019 года в Краснодарском крае начнется реконструкция трассы Краснодар – Ейск на участке от станицы Медведовской до границы с Динском районом. Там вместо существующих двух полос движения планируют сделать четыре – по две в каждую сторону. Об этом было сказано на рабочей встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министра транспорта РФ Евгения Дитриха в Москве.

По словам Вениамина Кондратьева, реконструкция трассы Краснодар – Ейск необходима в связи с увеличением автомобильного потока в сторону Крымского моста. В настоящее время уже ведутся - работы по увеличению пропускной способности трассы Новороссийск – Керчь, планируется начать строительство Дальнего Западного обхода Краснодара, чтобы пустить транспорт на Крым, минуя краевой центр и зоны перспективной застройки, а также в планах Автодора построить новую трассу от Краснодара до Таманского полуострова южнее Славянска-на-Кубани. Саму трассу от Краснодара до Крымского моста через Славянск также планируют довести до первой категории.

Однако, реконструкция трассы Краснодар – Ейск необходима еще потому, что траспорт в Крым идет не только со стороны трассы М-4 «Дон», но и со стороны Ейска, где сейчас маленькая пропускная способность в пиковые дни курортного сезона приводит к большим пробкам.

Отмечается, что на федеральной трассе Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк до конца октября отремонтируют участки между поселками Водный и Трудобеликовский и станицами Новомышастовской и Ивановской.

Василий Хитрых