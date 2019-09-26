Дочерние общества «Липовой горы» смогут зарегистрировать свои акции

Арбитражный суд Пермского края 24 и 25 сентября рассмотрел иски дочерних предприятий ФГУП «Учхоз Липовая гора» — АО «Агротехнопарк» и АО «Учхоз Липовая гора» — к Уральскому отделению Центробанка РФ. Оба иска были удовлетворены.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ конкурсный управляющий ФГУП Дмитрий Силин, ЦБ отказался регистрировать выпуск акций данных АО. Без регистрации акций ФГУП не могло организовывать торги по продаже дочерних обществ. Управляющий рассчитывает, что после прохождения апелляционной инстанции «дочки» «Липовой горы» будут выставлены на продажу.

ФГУП «Учебно-опытное хозяйство „Липовая гора“» — крупный производитель мяса и молока в Пермском крае, в 2017 году был признан банкротом. Общая кредиторская задолженность ФГУП составляет 94,5 млн руб. Основной кредитор — ООО «Центр землеустройства», сумма его требований составляет около 40 млн руб.

Кредиторами было принято решение перевести имущество и коллектив в два АО — «Липовая гора» и «Агротехнопарк», а затем продать их акции. Росимущество пыталось спорить сделку по созданию двух АО, однако 5 декабря 2018 года проиграло кассационную жалобу.