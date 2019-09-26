В Самаре ограничат движение из-за чемпионата региона по лыжероллерам

Чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам станут причиной временного ограничения движения в Самаре. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, ограничение будет действовать на ул. Арена 2018 на участке от Проезда № 8 до Проезда № 2 в районе ближнего примыкания к ул. Демократическая. Кроме того, транспорт не будет ходить по Проезду № 2 от ул. Вторая Стадионная до ул. Арена 2018 в районе ул. Арена 2018.

Ограничение будет действовать в этом районе в ближайшие выходные с 9:00 до 16:00 (MSK+1) Помимо прочего, движение закроют по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке длиной 500 м. Также с 00:00 до 16:00 в субботу и воскресенье на указанных участках дорог будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Георгий Портнов