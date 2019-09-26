На здравоохранение в Краснодарском крае выделили дополнительно 15 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на минувшей сессии краевого парламента приняли решение увеличить финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» в регионе 15 млрд руб. Дополнительные деньги будут направлены на обеспечение граждан лекарственными препаратами (200 млн руб.), а также на капремонт учреждений здравоохранения.

По данным министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, изменения предполагают финансирование строительства медицинского кластера в Краснодаре и первого этапа краевого онкологического центра. «Для успешной диагностики и лечения необходимо высокотехнологичное оборудование, специалисты высокой квалификации. Все это будет сконцентрировано в одном месте, в медицинском кластере», – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Планируется, что общий объем финансирования строительства онкологического центра на период до 2026 года составит 14,6 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в апреле минувшего года краснодарские власти анонсировали строительство медицинского кластера в районе аэропорта, возле федеральной трассы М4 «Дон». По предварительным планам, на участке в 1 тыс. га, который был передан из федеральной в муниципальную собственность, 50 га зарезервируют под строительство новых зданий онкодиспансера, тубдиспансера, первой городской больницы и больницы «скорой помощи».

Василий Хитрых