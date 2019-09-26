Замглавы Глазова по финансовым вопросам станет Людмила Хайруллина

Депутаты гордумы Глазова согласовали на заседании заключение трудового договора с будущим замглавы города по финансовым вопросам. Им станет Людмила Хайруллина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее госпожа Хайруллина занимала посты замдиректора Удмуртской птицефабрики по финансам и главбуха предприятия «Глазов-молоко». В настоящее время она работает замдиректора представительства ООО «УралБизнесЛизинга» в Глазове.

«Нас с Людмилой Михайловной связывает многолетняя трудовая деятельность. Ее характеризует аналитический склад ума, пунктуальность, дисциплинированность и высокая ответственность. Уверен, ей удастся улучшить дисциплину финансовых процессов муниципалитета, в том числе в подведомственных учреждениях», — отметил глава Глазова Сергей Коновалов на заседании.