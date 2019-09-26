СКР сократит штат управления в Татарстане из-за жалоб граждан

Глава СКР Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства ряд дел из следственных управлений по Татарстану и Красноярскому краю. В связи с этим штат следователей в этих двух регионах планируется сократить на несколько единиц. Решение об этом господин Бастрыкин принял после личного приема граждан в Москве, сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, на приеме присутствовали 13 человек, приехавших из Татарстана, Красноярского края, Челябинской и Ивановской областей, Москвы. Они обратились к главе СКР с жалобой на волокиту со стороны следствия, а также на расследования уголовных дел, связанных с вопросами некачественного оказания медицинской помощи.

В связи с жалобами планируется провести служебные проверки, во время которых ряд следователей, криминалистов и руководителей различного уровня будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. По всем обращениям приняты конкретные решения, уточнила госпожа Петренко.

В частности, семья из Татарстана обратились с жалобой на затягивание сроков расследования по уголовному делу о пожаре в их доме в Казани, где скончалась сестра заявительницы, а другая родственница пострадала. По словам авторов жалобы, до сих пор подозреваемых так и не нашли. Кроме того, следствие не дало надлежащую оценку версии о поджоге дома и не проверило причастность лица, которое, по мнению семьи из Татарстана, имеет отношение к произошедшему. В связи с обращением господин Бастрыкин решил передать дело в центральный аппарат СК и направить в Татарстан следственную группу ГСУ СК России.

Также глава СКР поручил забрать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели 16-летней девочки из многодетной семьи в одной из больниц Татарстана. Повторная судебно-медицинская экспертиза по этому делу будет проведена в Москве или Санкт-Петербурге.

"Ъ-Казань"