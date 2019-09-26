Инвалидам в Удмуртии выдадут протезы с интернет-чипами

Инвалидам в Удмуртии начнут выдавать протезы конечностей, оснащенные интернет-чипами компании «Моторика» из Сколково. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС) региона.

«Отделение ФСС по Удмуртии инициировало участие республики в пилотном проекте по удаленной телеметрии технических средств реабилитации. Благодаря встроенному в протез чипу врачи, специалисты фонда и инженеры смогут удаленно отслеживать ход реабилитации пациента»,— говорится в сообщении. Также чип позволит удаленно отслеживать состояние протеза и сообщит о необходимости его замены. Кроме того, пациенты смогут проконсультироваться с врачом через мобильное приложение.

По данным ФСС, в 2017-2019 году региональное отделение выдало семь протезов на верхние конечности и шесть на нижние, оснащенные внешним источником энергии. До конца 2019 года изделиями обеспечат еще трех человек.