Мэр Иркутска решил отказаться от депутатского мандата

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников решил отказаться от мандата депутата городской думы из-за введения института сити-менеджера, заявил градоначальник на встрече с журналистами в четверг.

«По новому закону в столице Приангарья будет назначаться сити-менеджер. Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как заксобрание проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра. Впереди еще много проектов по дальнейшему развитию областного центра»,— цитирует господина Бердникова пресс-служба горадминистрации.

Напомним, 8 сентября Дмитрий Бердников избрался депутатом гордумы Иркутска по округу №16. После его отказа от мандата в округе, где господин Бердников был выбран депутатом, пройдут перевыборы. 18 сентября депутаты заксобрания Иркутской области приняли законопроект о введении института сити-менеджера. Таким образом, гордума будет выбирать главу города из числа кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия.

О том, как в Иркутске ввели институт сити-менеджера, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Безмэрное внимание Иркутску»

Юлия Сасевич