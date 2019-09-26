Губернатор назначил нового министра строительства

Министром строительства Пермского края назначен Андрей Колмогоров. До этого он занимал пост замминистра. Об этом кадровом решении объявил губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании регионального правительства. Как пояснил глава региона, изменение структуры правительства связано с ростом объема строительных работ. Господин Решетников поручил новому министру обратить особое внимание на строительство социальной инфраструктуры, проекты переезда Пермского зоопарка и инфекционной больницы. Также губернатор поручил господину Колмогорову "решить проблему с гаражами в Разгуляе". Предыдущий руководитель краевого минстроя Михаил Сюткин продолжит работу в статусе первого вице-премьера краевого правительства.