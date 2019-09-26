Омский губернатор предложил направить 2,5 млрд рублей на повышение зарплат

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил в 2020 году направить 2,5 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников, которых не коснулись майские указы президента России Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил в бюджетном послании областному парламенту.

«По данным опросов и поступающих в мой адрес обращений, проблемы трудоустройства и низкий уровень заработной платы больше всего волнуют омичей. Я считаю, что с 1 октября этого года необходимо повысить зарплату на 4,3% и тем бюджетникам, кого не затронули майские указы»,— заявил губернатор. Он отметил, что недопустимо, когда за одну и ту же работу жители Омской области получают меньшую зарплату, чем в соседних регионах.

Оксана Павлова