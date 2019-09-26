На торги выставлено 64% в НПЗ «Северный Кузбасс»

64% в уставном капитале ООО «Северный Кузбасс» выставлены на торги в рамках банкротства ООО «Анжерский НПЗ». Начальная стоимость лота — 182 млн руб. Торги планируется проведи в конце ноября.

ООО «Анжерский НПЗ» (АНПЗ) зарегистрировано в Новосибирской области, производственные мощности расположены в Кемеровской области. Компания владеет 99% в НПЗ «Северный Кузбасс», занимающегося перевалкой нефти из магистрального нефтепровода. Единственный владелец АНПЗ — Brinson Investments Limited (конечный бенефициар — Игорь Иванов).

В октябре 2018 года АНПЗ признан банкротом по иску Внешэкономбанка из-за долга 5,7 млрд руб. Компания была поручителем по кредитам ООО «Алтаймясопром», обанкротившегося осенью 2017 года.

О том, как АНПЗ попало под банкротство, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «У Анжерского НПЗ нереальный долг»

Оксана Павлова