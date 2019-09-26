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ФРП одобрил заем на 320 млн рублей на развитие Челябинского электровозоремонтного завода

Фонд развития промышленности одобрил заем в сумме 320 млн руб. компании «Желдорреммаш» (входит в группу «Локотех») на развитие Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ). Такое решение принял экспертный совет ФРП, сообщает пресс-служба предприятия.

Деньги планируется направить на модернизацию производства секций и уравнителей якоря тягового электродвигателя для локомотивов на заводе. Это важные элементы, которые обеспечивают преобразование электрической энергии в кинетическую, приводящую к вращению колес и движению состава, поясняют на ЧЭРЗ. Обновление технологии позволит сократить срок изготовления комплекта секций и уравнителей с восьми до полутора часов. Также новая производственная линия должна повысить качество продукции, снизив ее себестоимость и сократив количество отходов.

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