С владельца участков в квартале №5 в Перми требуют 80 млн рублей

В Арбитражный суд Пермского края поступило два иска к ООО «Авенида» — владельцу участков в квартале №5 (ограничен улицами Осинская, Попова, Окулова, Монастырская). ООО «Наше дело» пытается взыскать с девелопера 54 млн руб. по договору займа и проценты. Иск на 26 млн руб. предъявило также ООО «Сайпрус Инвестмент». Обе компании, как считается, аффилированы совладельцам «Авениды». По данным „Ъ-Прикамье“, указанные компании могли помогать «Авениде» приобретать земельный участок в квартале №5 у ООО «Проспект» в 2013 году. Отметим, что сейчас в арбитражном суде слушается иск регионального минимущества об изъятии земли «Авениды» в квартале №5. Компании может быть выплачена компенсация в 23 млн руб. Ее владельцы не согласны с выкупной ценой краевых властей, считая, что она в три раза выше — то есть примерно 70 млн руб.