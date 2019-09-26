Бывший новосибирский вице-губернатор нашел новую работу

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Александр Дубровицкий перешел на работу в структуру Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов). Господин Дубровицкий стал заместителем руководителя, начальником отдела экономики, финансов и бюджетного учета Верхне-Обского бассейнового водного управления.

С октября 2018 года Александр Дубровицкий работал заместителем новосибирского губернатора Андрея Травникова по развитию сельских территорий. Летом этого года чиновник подал в отставку по собственному желанию. Его место занял Вячеслав Ярманов, возглавлявший прежде Маслянинский район.

Господин Дубровицкий перешел в областное правительство в сентябре 2017 года при предыдущем губернаторе Владимире Городецком. Тогда чиновник возглавил министерство природных ресурсов и экологии региона, созданное на базе трех департаментов — лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды. Перед этим Александр Дубровицкий семь лет занимал пост главы Сузунского района.

Илья Галагуз