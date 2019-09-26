Более 60% челябинцев считают, что честный бизнес невозможен

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели исследование, спросив челябинцев, можно ли, по их мнению, сегодня в России «вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе государство». Как сообщают в пресс-службе отделения РАНХиГС, лишь 12,1% выбрали ответ «определенно да» и 13,4% - «скорее да». В целом по России, по данным ВЦИОМ, эти варианты предпочли 9% и 25% опрошенных соответственно.

Самый популярный ответ – «точно нет», его выбрали 32,7% жителей южноуральской столицы (показатель по России – 24%), на втором месте – «скорее нет» (29,9%, по России – 38%). Еще 11,9% затруднились ответить (в федеральной статистике ВЦИОМ – 4%).

В рамках исследования были получены ответы 700 респондентов старше 18 лет во всех районах Челябинска. Опрос проводился в апреле.