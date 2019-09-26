Лавров: Россия не начнет войну, если Грузия вступит в НАТО

Россия не будет начинать войну, если НАТО решит принять Грузию в альянс. Об этом в интервью “Ъ” заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос “Ъ” о том, что представители НАТО неоднократно предлагали принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии господин Лавров заявил: «Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны».

Российский министр отметил, что «НАТО одержимо безостановочным расширением». Москва, отметил он, видит в этом «исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны». «Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права»,— заявил глава МИДа.

Он также отметил, что безопасности НАТО «ничего не приобретено в результате присоединения Черногории, Македонии, которая туда вступает». «Во втягивании Сербии в НАТО для безопасности альянса никакого смысла не заключено. А отсюда цель только одна — сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно»,— заявил министр.

Отметим, премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее в интервью “Ъ” заявлял, что принятие Грузии в НАТО может привести к потенциальному конфликту. «Относительно недавно было принято очередное решение о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Как это можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо»,— отмечал глава правительства в беседе с “Ъ”.

Заявление Сергея Лаврова — в интервью “Ъ” «"Войну мы не начнем, это я вам обещаю"».

Владимир Соловьев