«Россети» запустят в 2020 году новую опционную программу для мотивации менеджмента

«Россети» собираются запустить в 2020 году трехлетнюю опционную программу для руководства и дочерних структур, сообщил в интервью “Ъ” глава госкомпании Павел Ливинский. По словам топ-менеджера, целью программы является мотивация топ-менеджеров на рост рыночной капитализации ценных бумаг «Россетей».

Предполагается, что акции будут приобретаться по цене, фиксированной на момент запуска программы, а участие в программе может принять порядка 70 человек. «В ней будут отдельные KPI, в случае недостижения которых объем выплат или количество ценных бумаг, возможных к приобретению в рамках опционной программы, уменьшатся»,— рассказал господин Ливинский, добавив, что до октября планируется внесение проекта программы в Минэнерго.

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