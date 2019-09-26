Пенсионерам оставили по минимуму

Госсовет Татарстана оставил величину прожиточного минимум пенсионера, исходя из которой будут рассчитываться социальные доплаты к пенсии в 2020 году, на уровне 8 232 руб. Такой показатель, несмотря на инфляцию, остается неизменным в республике с 2017 года. С решением парламента не согласились коммунисты, указав, что Татарстан в будущем году по этому показателю окажется на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Руководство Госсовета и правительство республики, услышав этот аргумент, решило включить депутатов в рабочую группу по формированию минимальной потребительской корзины пенсионера.



Вчера Госсовет Татарстана установил на 2020 год величину прожиточного минимума для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Согласно принятому законопроекту, она составит 8 232 руб. Данный показатель в Татарстане не менялся последние три года. А до этого, в 2016 году, он составлял 7 526 руб. По российскому законодательству, доплаты получают те пенсионеры, у кого пенсия ниже этого порога.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила, что повысить прожиточный минимум в республике не позволяют «жесткие правила», принятые правительством РФ. По ее словам, согласно федеральной формуле, реальная величина прожиточного минимума в республике еще ниже — 7 834 руб. Учитывая, что в 2019 году прожиточный минимум для определения доплаты к пенсии был выше, на будущий год он сохраняется на том же уровне, пояснила она. Сейчас доплаты получают около 70 тыс. человек (в основном, это инвалиды третьей группы, получатели пенсий по случаю потери кормильца, а также те, кто работал на низкооплачиваемой работе, либо получал зарплату «в конвертах»). В будущем году с учетом индексирования пенсий количество получателей доплат сократится, сказала министр.

«Инфляция растет, продукты питания растут, бензин растет»,— не согласился с госпожой Зариповой лидер фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. А его заместитель Артем Прокофьев, который недавно получил должность заместителя председателя комитета Госсовета по социальной политике, заявил, что «претензии» не к федеральной формуле, а к статистическим показателям, которые рассчитываются в республике. «С той цифрой, который мы выходим на следующий год, мы станем в ПФО регионом с самым низким прожиточным минимумом»,— указал он. Кроме того, депутат обратил внимание, что, кроме Татарстана, только Удмуртия сохраняет этот показатель на том же уровне четыре года подряд.

Господин Прокофьев вспомнил, как в 2013 году уже была подобная ситуация. И тогда, по его словам, была создана рабочая группа. Он выступил с предложением вновь создать такую группу из числа членов комитетов и представителей фракций, чтобы пересчитать размер минимальной потребительской корзины пенсионера.

Коммуниста поддержала глава комитета по социальной политике, депутат «Единой России» Светлана Захарова. «Действительно, потребительскую корзину в прошлом году мы не смотрели. Есть предложение оформить протокольное поручение для правительства, чтобы депутатов включили в группу при разработке закона о потребительской корзине».

«Вы согласны с такой оценкой, что мы окажемся последними в ПФО, что не особо красит ни правительство, ни парламент республики?» — обратился к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Господин Песошин поддержал предложение депутатов. Тем не менее законопроект о прожиточном минимуме в размере 8 232 руб. был одобрен депутатами.

После сессии господин Прокофьев уточнил “Ъ”, что в действительности прожиточный минимум ниже, чем в Татарстане, установлен на 2020 год в Чувашии (в размере 7 953 руб.). В то же время в Нижегородской области этот показатель планируется увеличить в следующем году с 8 102 руб. до 8 689 руб. В Марий Эл — с 8 191 руб. до 8 380 руб. В других регионах на 2019 и 2020 годы показатель выше татарстанского. По России прожиточный минимум на 2019 год составляет 8 846 руб.

Кирилл Антонов