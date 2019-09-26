«Кто будет с этими людьми работать?»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вступился за права жителей республики на местное самоуправление. Вчера на сессии Госсовета он жестко раскритиковал законопроект, который позволил бы ликвидировать сельские поселения, объединив их в один муниципальный округ. Глава региона заявил, что готов даже судиться с федеральным центром, лишь бы у сельчан была возможность «дойти до власти». Это «узаконенное начало развала» местного самоуправления, поддержал президента председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин. Законопроект не обязывал республику создавать муниципальные округа, а лишь предусматривал такую возможность. Однако в итоге Госсовет вынужден был снять с рассмотрения этот документ.



Госсовет Татарстана на заседании в среду планировал принять изменения в республиканский закон «О местном самоуправлении» сразу в трех чтениях. Предлагаемые поправки предусматривали, что в Татарстане могут появиться муниципальные образования нового вида — муниципальные округа. Данный термин появился в законодательстве России весной этого года. Из федерального закона следует, что муниципальный округ может объединять «несколько поселений, объединенных общей территорией» из не менее трех населенных пунктов. В отличие от городского округа новый вид муниципалитета может включать преимущественно сельские поселения.

Поправки в закон Татарстана были разработаны главой комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альбертом Хабибуллиным. Он сообщил, что они должны привести республиканский документ «в соответствие с изменениями федерального законодательства». Глава комитета указал, что законопроект дает Татарстану лишь «возможность» образовывать муниципальные округа. По его словам, ряд регионов уже начали объединять сельские поселения в большие по размеру муниципальные округа. Законопроект, как отметил господин Хабибуллин, получил лишь положительные заключения.

«У нас есть районный уровень, поселенческий уровень. Еще будет один уровень?» — проявил интерес к законопроекту присутствовавший на заседании Госсовета президент Татарстана Рустам Минниханов. Однако господин Хабибуллин пояснил, что в результате образования муниципальных округов, наоборот, останется лишь «один уровень». Слово попросил глава Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин. Он заявил, что «фактически закон дает возможность ликвидировать все поселения в муниципальных районах»: «Сегодня по этому пути пошел Пермский край. Они уже некоторые районы преобразовывают в муниципальные округа. Это узаконенное начало развала муниципальных образований».

«Ну и зачем нужно тогда, если развал?» — удивился господин Минниханов. Однако господин Хабибуллин настаивал, что «это закон прямого действия», но он не обязывает республику создавать такие округа.

«Как это необязательно? Если такой закон примем, появятся желающие оптимизировать поселенческий уровень,— возразил президент.— Вообще такие вопросы надо обсуждать. Как вы можете вносить такие вещи без обсуждения? И как на уровне Госдумы это было принято?» Господин Минниханов настоял, что «торопиться с принятием» законопроекта не нужно. «Поселенческий уровень — это настоящий муниципалитет, когда люди доходят ногами. Это наиболее правильная форма муниципалитета, когда люди могут дойти до власти»,— подчеркнул президент Татарстана.

«Мы сейчас поселения кончим, оставим районы. А кто будет с этими людьми работать? Район? Вообще это непродуманный документ, надо выразить как-то свое мнение. Мало что прямого действия. Пусть нас накажут за то, что мы с этим законом не согласны! Пусть на нас в суд подадут!» — возмутился Рустам Минниханов.

Его поддержал господин Губайдуллин: «Большое спасибо! Этот закон надо отложить». Рустам Минниханов сделал замечание Альберту Хабибуллину. «Может, у кого-то амбиции есть, проблемы с поселениями — у нас нет таких проблем! У нас поселения работают с людьми»,— добавил глава республики.

В итоге спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поставил на голосование вопрос о том, чтобы отложить рассмотрение законопроекта. Рустам Минниханов также поручил Госсовету обратиться в Госдуму, чтобы выразить позицию республики по реформе местного самоуправления. Депутаты единогласно поддержали это решение.

Кирилл Антонов