Верной дорогой пошел товарищ

И. о. председателя Пермского молодежного центра Михаил Не­цветаев, считающийся соратником депутата Пермской думы от ЛДПР Ильи Лисняка, назначен ответственным за проекты и работу с молодежью в крайкоме КПРФ. Источники „Ъ-Прикамье“ предполагают, что таким образом господин Лисняк начал подготовку к выборам в Пермскую гордуму и краевой парламент в 2021 году. По информации собеседников, кандидаты из пула депутата могут пойти на выборы как от ЛДПР, так и от КПРФ. В руководстве крайкома КПРФ эту версию не подтверждают. Эксперты не исключают совместных действий КПРФ и ЛДПР в 2021 году и напоминают, что опыт сотрудничества у партий уже был.

Куратором по проектной деятельности крайкома КПРФ утвержден исполняющий обязанности председателя Пермского молодежного центра Михаил Нецветаев. Об этом сообщает паблик «Пермь Активная» в социальной сети «ВКонтакте». «В партии новый куратор займется подготовкой долгосрочных партийных проектов, их синхронизацией с деятельностью молодежного крыла и привлечением общественных организаций к партийным инициативам»,— информирует «Пермь Активная».

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ Михаил Нецветаев, желание работать с партией обу­словлено близостью идеологии КПРФ. «В партии я состою уже длительное время, там очень дружный коллектив, к которому я отношусь с большой симпатией»,— добавил товарищ Нецветаев.

Первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова рассказала „Ъ-Прикамье“, что назначение Михаила Нецветаева связано с его опытом работы с молодежью. «Сейчас самое время показать молодежи, что коммунистическая партия — это современная партия»,— заявила лидер пермских коммунистов.

Отметим, что опрошенные „Ъ-Прикамье“ члены крайкома затруднились оценить это кадровое решение. Один из высокопоставленных пермских коммунистов отметил, что фамилия куратора по проектной деятельности ему знакома. «Но по­дробностей о его работе не знаю»,— добавил собеседник. Депутат Пермской думы и член бюро крайкома КПРФ Геннадий Сторожев заявил, что о назначении Михаила Нецветаева ему не известно.

Михаил Нецветаев считается членом команды депутата Пермской думы от ЛДПР Ильи Лисняка. Собеседник, знакомый с ситуацией в рег­отделении ЛДПР, рассказал, что говорить о выдвижении господина Лисняка на выборы в Пермскую думу и краевое заксобрание в 2021 году «пока рано». Вместе с тем источник отметил, что Илья Лисняк интересуется работой крайкома КПРФ и может сформировать на базе партии коалицию кандидатов.

Другой собеседник, знакомый с ситуацией, также предполагает, что назначение Михаила Нецветаева свидетельствует о начале подготовки Ильи Лисняка к выборам 2021 года. «Илья Лисняк может стать спонсором крайкома КПРФ и оказать коммунистам медийную поддержку в кампаниях 2021 года. А за это получить площадку для выдвижения пула кандидатов либо для собственного выдвижения, если не удастся договориться с ЛДПР»,— поделился собеседник. Он не исключил также, что кандидаты, лояльные господину Лисняку, могут пойти на выборы как от КПРФ, так и от ЛДПР.

Сам Илья Лисняк в разговоре с „Ъ-Прикамье“ отметил, что «Михаил Нецветаев — член команды Пермского молодежного центра, а не моей лично». «В ПМЦ участвуют молодые лидеры разных взглядов и партийной принадлежности, объединенные стремлением воплощать в жизнь полезные для нашего региона инициативы. Например, мы с Марком Коробовым (депутат думы Добрянского городского округа.— „Ъ-Прикамье“) представляем ЛДПР, зампред ПМЦ Максим Скороходов стал депутатом в Пермском районе от „Единой России“, Михаил Нецветаев придерживается коммунистических взглядов. Есть много активистов аполитичных, это нормально»,— пояснил депутат.

«По моему мнению, навязывать кому-то идеологию или партийную принадлежность неправильно, и свобода взглядов — огромное преимущество ПМЦ»,— добавил Илья Лисняк. Он отметил, что «молодые лидеры ПМЦ принимают активное участие в политической жизни региона, в том числе в выборах». Говоря о собственных планах, Илья Лисняк сообщил, что «не планирует завершать карьеру депутата в 2021 году». «Являюсь членом ЛДПР, и партию менять не намерен»,— заявил депутат.

Михаил Нецветаев рассказал „Ъ-Прикамье“, что пока не принял решение об участии в выборах 2021 года: «На данный момент рано что-то загадывать. Не знаю, как и что будет».

Ксения Айтакова отметила, что Михаил Нецветаев и Илья Лисняк «познакомились еще тогда, когда не состояли ни в каких партиях». «Я тоже общаюсь со многими людьми, но это не значит, что я состою в других партиях или командах»,— заявила первый секретарь крайкома. По ее словам, участие кандидатов от Пермского молодежного центра в кампаниях 2021 года не рассматривается.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что Илья Лисняк не будет менять партию перед выборами. «Для политика это чревато. Выгоду можно получить, только „перекрасившись“ в цвета „Единой России“. А переход из одной оппозиционной партии в другую не имеет смысла»,— считает экс­перт. При этом он не исключает, что в 2021 году ЛДПР и КПРФ могут действовать совместно. «Они действуют по старому принципу: враг моего врага — мой друг. Кроме того, действующие руководители региональных отделений уже имеют опыт совместных действий в 2016 году»,— отмечает господин Борисенко.

Константин Кадочников