В 2019 году Ольховатскому сахарному комбинату «Продимекса» исполнилось 185 лет. О том, с какими показателями подошло предприятие к юбилею, рассказал его директор Иван Васильчук.

— Почему, на ваш взгляд, Ольховатскому сахарному комбинату удалось сохранить производство на протяжении почти двух веков и стать одним из старейших предприятий отрасли?

— Люди, стоявшие у истоков комбината, глубоко понимали все процессы и грамотно подходили к строительству, имели замыслы на перспективу. Отдельные принципы, заложенные на предприятии еще два века назад, до сих пор сохраняют свою актуальность. Кроме того, завод всегда был в передовиках: уже в 1853 году он работал не на дровах, а на каменном угле. На Ольховатском сахарном комбинате всегда было глубокое понимание производственных вопросов.

— С какими наиболее значимыми достижениями завод подошел к 185-летию?

— Мы входим в тройку лучших сахарных заводов России по разным показателям. Нам удалось наладить фактически круглогодичное производство, в то время как ряд российских заводов работает лишь четыре месяца. У нас же ремонт может длиться лишь неделю или десять дней. В прошлом году котельную мы останавливали только на несколько часов. В этом году ремонт проводился 11 дней. В результате мы за последние пять лет несколько раз перешагивали порог переработки в 1 млн т сахарной свеклы. Возможно, в этом году этот рубеж также будет перейден.

— И именно в Ольховатке появилось производство бетаина.

— Да, мы одними из первых на постсоветском пространстве углубили производственный цикл и первыми приобрели лицензию на переработку мелассы и производство бетаина. К сожалению, сейчас большая часть российской бетаиновой мелассы вывозится в Европу и США, и часть ее возвращается в Россию со значительной добавленной стоимостью, в том числе в виде готовых добавок. Но мы продолжаем осваивать этот рынок.