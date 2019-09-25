РПЦ не приветствует идею Духовного управления мусульман России о многоженстве

Московский патриархат не приветствует идею многоженства, с которой ранее выступил глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. Как сказал РБК зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, христианская цивилизация построена на моногамии.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые Творцом вручены каждому из супругов»,— сказал он. По словам господина Кипшидзе, РПЦ согласна с представителями ислама и иудаизма в том, что связи вне брака недопустимы.

Напомним, глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что официальное многоженство лучше связей на стороне. В связи с этим он считает, что в регионах России, где преобладают в основном мусульмане, целесообразно разрешить многоженство.

Отметим, что в интервью «Интерфаксу» в 2015 году господин Кадыров заявил, что «многоженство — это очень хорошо, а иметь много любовниц — плохо». Позже он говорил, что не планирует поднимать вопрос о законодательном разрешении многоженства.