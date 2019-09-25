В Москве подвели итоги европейского оперного года-2018

На сцене театра «Новая опера» состоялась церемония вручения российской оперной премии Casta Diva. Приуроченный к случаю трехчасовой концерт поразил Елену Черемных красотой лауреатского ряда и «чудесной исчерпанностью» оперной темы.
Двадцать три года назад премию Casta Diva придумал один-единственный человек — Михаил Мугинштейн. Оперный знаток, путешественник, педагог, ныне он известен еще как оперный драматург и автор уникального трехтомника «Хроника мировой оперы». По его воле жюри из пяти профессиональных музыкальных критиков ежегодно определяет лауреатов премии. Номинационный перечень неортодоксален и гибок: одни номинации возникают, другие исчезают, чтобы затем появиться вновь. Лауреатов объявляют по итогам календарного года, а не по сезонам, как в оперном секторе «Золотой маски». А традиционной осенней церемонией премия напрямую связывается с датой отсчета оперной истории: именно осенью 1600 года во флорентийском палаццо Питти случилась премьера «Эвридики» композитора Якопо Пери на либретто Оттавио Ринуччини, первой из сохранившихся опер.
Новоиспеченным лауреатам и их представителям призы вручались не протокольно, а с дружескими шутками-прибаутками (в двойном конферансе поучаствовал директор «Новой оперы» Дмитрий Сибирцев). «Спектаклем года» объявили россиниевское «Путешествие в Реймс» (копродукция Большого театра с оперными домами Нидерландов, Дании и Австралии). В «Событие года» выдвинули еще одну копродукцию — пермскую оперную версию оратории Онеггера «Жанна на костре». Благодаря за совместный продукт дирижера Теодора Курентзиса с режиссером Ромео Кастеллуччи, нынешний гендиректор Андрей Борисов констатировал: «По иронии судьбы спектакль "Жанна на костре" подвел черту художественному руководству Теодора Курентзиса, но я бы мечтал, чтобы это была не точка, а многоточие…» Похоже, относительно тактики, а то и стратегии потенциальных взаимодействий Перми со сместившимся в Петербург Курентзисом можно выдохнуть.
Приятной неожиданностью стало присуждение премии в номинации «Европейское событие» зальцбургской «Саломее» Рихарда Штрауса. Ставил ее опять же Ромео Кастеллуччи. Поизучав с лупой обе его прошлогодние работы, «Жанну» и «Саломею», трудно отделаться от мысли об авторском диптих-проекте этого режиссера-интеллектуала с профессиональным искусствоведческим образованием. Он исследует психоэтические крайности, такие как «святость и порочность», «христианство и язычество», «жертвенность и потребительство», «жизнь (в Духе) и закаменелость (в теле)», симметрично рефлексируя на тему «неприемлемости хорошего и приемлемости плохого» и находя между ее, казалось бы, взаимоисключающими смыслами довольно очевидные связи. Жюри эти связи увидело: честь и хвала. Теоретической красоте всей этой оперной актуальности лауреатский концерт, разумеется, добавил живого очарования. Три блока программы с итальянским, австро-немецким и французским репертуаром сложились объемной информацией о главном оперном феномене — чуде голоса.
Гостевые выступления лауреатов прошлых лет Татьяны Сержан («Певица года», 2016) и Владислава Сулимского («Певец года», 2017) отстояли качество премиальных критериев безупречным исполнением арии Адриенны Лекуврер из одноименной оперы Чилеа, громокипящим дуэтом Амонасро и Аиды из вердиевской оперы-хита и срывающегося в дьявольский хохот Монолога Яго из вердиевского же «Отелло». Щедрым авансирующим жестом пригласили также молодых певцов из Перми — сопрано Зарину Абаеву и баритона Константина Сучкова. А у молодых — французская подборка и редкость на редкости: дуэт из оперы «Таис» Жюля Массне, ария Ирода из «Иродиады» того же автора, ария заглавной героини оперы Гюстава Шарпантье «Луиза».
В теплом тембре немецкой гостьи нашелся тот сплав чувственного, актерски самозабвенного и головокружительно естественного, который — никак не о «громкости», «попадании в амплуа» или «техничности», а напрямую о содержимом души и сердца. С таким же диагнозом был и новоиспеченный «Певец года» — Андреас Шагер из Австрии. Его принц Тамино с первой ноты знаменитой «Арии с портретом» булькал простодушной восторженностью влюбленного (которая площадному жанру зингшпиля куда как к лицу), так что прогнозировать в «маленьком принце» героического вагнеровского тенора никто бы не решился. Но в дуэте с Зиглиндой лауреат показал, из какого не сора, но Моцарта, словно цветы, растут настоящие вагнеровские голоса.
Для российского лирического тенора Богдана Волкова ввели новую номинацию — «Взлет», чему порукой два его европейских дебюта: в Берлине («Обручение в монастыре» Прокофьева) и Брюсселе («Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова). После сладкоголосого Романса Неморино он буквально взорвал зал экстремально нежной арией «Magische Tone» («Волшебные звуки») из «Царицы Савской» (1875) венского композитора-самоучки Карла Гольдмарка, у которого теряющему от любви голову юноше на фоне струнных шуршаний подыгрывает невообразимо красивая арфа. За этот фон и за эту арфу — отдельное спасибо оркестру «Новой оперы» и его дирижеру Андрею Лебедеву. Их навигации в оперных стилях и профессиональной игре в поддержку многообразных оперных чувств самое время быть замеченными той же премией, где, к слову, дирижерская номинация пока отсутствует.
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