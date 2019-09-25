Philip Morris International и Altria прекратили переговоры о слиянии

Табачные компании Philip Morris International (PMI) и Altria вышли из переговоров о слиянии, об этом компании сообщили в среду. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, PMI решила прекратить переговоры после того, как власти США заявили о намерении запретить ароматизированные электронные сигареты (Altria принадлежит бренд электронных сигарет Juul). Компании заявили о намерении сосредоточиться на сотрудничестве при запуске в США систем нагревания табака IQOS.

Если бы сделка состоялась, была бы создана табачная компания с капитализацией более $210 млрд. В 2003 году Philip Morris Companies была переименована в Altria Group, а спустя пять лет международные операции Philip Morris под брендом Philip Morris International были выделены из состава Altria Group. О том, что компании ведут переговоры о воссоединении, стало известно в конце августа.

Акции PMI выросли на 6% после того, как стало известно о прекращении переговоров, акции Altria упали на 2,4%.

Яна Рождественская