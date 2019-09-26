Машинальное движение

Пермская сеть автосервисов и магазинов запчастей для иномарок «Автомое» расширяется: компания начала работу с российским автопромом, готовит открытие третьего автоцентра и производства автодеталей. Топ-менеджмент отмечает, что открытие «Автороссиянина» стало ответом на запросы клиентов. Эксперты считают, что рынок постгарантийного обслуживания активно растет и очищается от контрафакта, а потребитель становится более грамотным.



Сеть магазинов и автосервисов ООО «Автомое» планирует расширение. Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в компании, наряду с магазинами «Автояпонец», «Автокореец», «Автоевропеец», «Автокитаец» уже открыто направление «Автороссиянин». Кроме того, компания намерена открыть в Перми третий автоцентр.

Согласно информации на сайте компании, сеть основана в Перми в 2008 году. На данный момент она объединяет магазины в 43 городах, а также на Украине и в Казахстане. Компания предлагает франшизу, которая входит в топ-10 франшиз с инвестициями до 5 млн руб. по доходности по версии Forbes. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автомое» принадлежит Галине Удашовой, а ООО «Автомое-Опт» — Ксении Хазиевой. При этом на сайте компании указано, что основателями являются Валерий Удашов и Марат Хазиев. Гендиректором обоих обществ значится Юрий Стяжкин. По итогам 2018 года «Автомое» показало выручку в 121,3 млн руб. и прибыль в 22,9 млн руб. «Автомое-Опт» не раскрыло свои показатели.

Как сообщил „Ъ-Прикамье“ Юрий Стяжкин, открытие направления «Автороссиянин» связано с тем, что марка Lada стала популярной. «Наши клиенты, которые ранее покупали запчасти для иномарок, просили нас открыть направление по отечественным авто, так как хотели продолжить обслуживаться именно в нашей компании»,— пояснил господин Стяжкин.

Кроме того, компания готовится открыть в 2020 году третий автоцентр, но не раскрывает его адрес и объем инвестиций. Однако известно, что участок уже приобретен. Юрий Стяжкин добавил, что компания планирует запустить на территории края производство автозапчастей для иномарок и «АвтоВАЗа». Сбыт будет налажен через магазины сети.

Напомним, ранее ООО «Интер», реализующее в Перми автомобили КАМАЗ, также заявило о готовности открыть новый сервисный центр на фоне падения продаж марки в России. В планах компании также — расширение дилерского портфеля.

По мнению генерального директора группы Verra Анны Бояршиновой (Toyota, Lexus, Porsche, автоцентр иномарок с пробегом «Эврикар»), резервы для роста на рынке запчастей обусловлены так называемой легализацией отрасли. «Люди стали мудрее, они меньше доверяют неоригинальным запчастям, проверяют, не пытаются ли им продать подделку. Человеку необходимо, чтобы автомобиль был безопасным. Поэтому все, что связано с контрафактом, становится невыгодным. Параллельно растет производство локальных запасных частей, в основном для авто с пробегом»,— пояснила госпожа Бояршинова.

По оценкам директора департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгении Шалихмановой, постгарантийное обслуживание является одним из наиболее динамично развивающихся рынков. «Чем хуже состояние экономики страны и региона, тем активнее этот рынок растет. В среднем гарантийный срок обслуживания нового автомобиля составляет три года, в течение которых владелец должен обслуживаться в сертифицированных центрах, как правило принадлежащих дилерам. Далее выбор остается за собственником. За последние три года в стране реализовано 5,9 млн новых автомобилей, то есть с учетом естественной убыли (поломки, ДТП, экспорт) не более 5,5 млн автомобилей сейчас обслуживается по гарантии, а всего в стране зарегистрировано примерно 44 млн легковых и легких коммерческих автомобилей»,— пояснила госпожа Шалихманова.

По ее расчетам, семь из восьми автомобилей в РФ уже не находятся на гарантийном обслуживании, а средний возраст автомобиля в России превышает 11 лет, в Перми — 10 лет. «Этот показатель растет по мере того, как тают реальные располагаемые доходы населения и растут цены на новые автомобили. Постгарантийный сервис — это колоссальный по своей емкости рынок, который оценивается приблизительно в 270 млрд руб. в год. А поскольку новым автомобилям россияне все чаще предпочитают „вторичку“, то надо полагать, что в ближайшие годы, при сохранении неблагоприятной ситуации в экономике, этот рынок будет расти в среднем на 7–10% в год»,— заключила эксперт.

Юлия Сырова