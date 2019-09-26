Экс-руководителя ЛЧПФ могут привлечь к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Илья Вайнберг опубликовал заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Данные об этом содержатся в едином реестре банкротств. Согласно тексту заявления, конкурсный управляющий направил в Арбитражный суд Пермского края заявления в отношении Владимира Володина и Игоря Торбеева о привлечении их к субсидиарной ответственности в размере 289,2 млн руб.

Напомним, с 2012 года она контролировалась структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. Проблемы у фабрики начались после того, как в 2014 году новый собственник на средства ООО «МСП-Лизинг» (входит в группу Внешэкономбанка) приобрел в лизинг 80 единиц вязального оборудования. Однако фабрика перестала рассчитываться с лизингодателем. Процедура наблюдения в отношении ООО была введена осенью 2018 года по долгу в 3,2 млн руб. перед пермской компанией «Лира». Кредитор выкупил этот долг у бывшего гендиректора фабрики Константина Лешукова.