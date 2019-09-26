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ХК «Молот-Прикамье» заметно увеличил выручку

ХК «Молот-Прикамье» раскрыл финансовые итоги работы в 2018 году. Выручка клуба составила 24,3 млн руб., тогда как в 2017 году — 18 млн руб. Прибыль за год выросла с 560 тыс. до 903 тыс. руб., говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». ХК «Молот-Прикамье» представляет в чемпионате ВХЛ Пермь. Прошлый сезон стал худшим по итогам выступления команды за ее историю. В межсезонье был практически на 95% обновлен состав, заменен тренерский штаб и произошли изменения в структуре руководства клуба.

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