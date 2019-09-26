Компания пароходчика Михаила Антонова банкротит своего бывшего директора

ООО «Камский скоростной флот» (100% в собственности Михаила Антонова, председателя совета директоров ОАО «СК „Камское речное пароходство“», КРП) обратилось в суд с требованием о банкротстве Валерия Незнакина, своего бывшего директора. Господин Незнакин до 2013 года возглавлял не только ООО «Камский скоростной флот», но и другие юрлица речного холдинга господина Антонова, включая головную компанию — ОАО «СК «КРП». Иск к производству не принят, сумма требований к бывшему гендиректору пока не установлена.

Отметим, что ООО «Камский скоростной флот» само длительное время находилось в банкротстве, дело было прекращено в июле. Валерий Незнакин также проходил процедуру финоздоровления, из которой вышел в 2018 году. Господин Незнакин работал в КРП с 2004 года, в должности гендиректора — с 2009 года. На этом посту он в первую очередь отстаивал интересы мажоритарного акционера пароходства — пермского бизнесмена Михаила Антонова.

В 2011 году, после трагедии с дизель-электроходом «Булгария», собственником которого было КРП, следствие возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц пароходства. Тогда владелец КРП Михаил Антонов покинул Россию (вернулся только в 2012 году), а со следствием общался топ-менеджер компании. В итоге менеджмент КРП избежал уголовного преследования.

В числе причин расставания эксперты „Ъ-Прикамье“ называли сделки, заключенные директором КРП во время отсутствия владельца компании в РФ.