Global Ports увеличила выручку контейнерами

Группа Global Ports заявила о беспрецедентном росте экспорта на российском контейнерном рынке. Именно это, по мнению экспертов, и стало причиной высоких финансовых показателей Группы за шесть месяцев 2019 года, когда впервые за два последних года она отчиталась о чистой прибыли в размере $34,5 млн. Также компания опубликовала основные операционные показатели. Согласно данным Global Ports, скорректированный показатель EBITDA вырос на 6,7% до $116 млн. Консолидированный грузооборот навалочных грузов морских терминалов Группы вырос на 22,9% - до 1,96 млн тонн.



Global Ports (основные акционеры - группа компаний «Дело» новороссийского бизнесмена Сергея Шишкарева и датская A.P. Moeller-Maersk A/S через APM Terminals B.V.), заявила о беспрецедентном росте экспорта на российском контейнерном рынке. «В Большом порту Санкт-Петербурга экспорт уже превысил импорт на 13% - это исключительный результат для рынка, который еще несколько лет был полностью импортоориентированным. Рост экспорта обеспечивает снижение волатильности и повышает загрузку мощностей. Это отличная тенденция для Global Ports, поскольку для хорошо оснащенных, крупных специализированных терминалов с развитой железнодорожной инфраструктурой появляются дополнительные возможности»,- сказал гендиректор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков. Он также добавил, что на фоне некоторого замедления темпов роста импорта в компании ожидают, что экспорт продолжит расти, и это поддержит рынок.

В компании увеличили перевалку контейнерных и навалочных грузов, и планируют обеспечить дальнейший рост бизнеса и снижение долговой нагрузки.

Выручка Global Ports по МСФО за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 3,4% - до $181,2 млн, сообщила компания. Валовая прибыль увеличилась на 5,6% - до $110,5 млн. Скорректированный EBITDA вырос на 6,7% - до $116 млн. Отчасти этому способствовала переклассификация $1,8 млн лизинговых расходов, в соответствии со стандартом МСФО 16 (за счет включения в амортизацию активов с правом использования и процентных расходов), что поддержало EBITDA. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Группы вырос на 4,9% до 714 тыс. TEU.

Маржа скорректированного EBITDA увеличилась на 201 процентный пункт – до 64%.

Прибыль за период составила $36,2 млн (по сравнению с $3,3 млн убытка в первом полугодии 2018 года). Чистый долг группы был уменьшен ещё на $1,8 млн. Свободный денежный поток увеличился на 2,4% - до $74,4 млн.

Капитальные затраты Группы составили $ 5,7 млн, в основном деньги были направлены на реализацию плановых проектов технического обслуживания и модернизацию перегрузочного контейнерного оборудования. Совокупные капзатраты в 2019 году останутся в пределах ранее объявленного диапазона - $ 30-35 млн в год.

«Свободные денежные потоки получили поддержку в виде более низких, чем обычно, капвложений - всего около $6 млн, хотя менеджмент подтвердил свой прогноз на год на уровне $30-35 млн. Из минусов отметим, что оборотный капитал (включая предоплату) за рассматриваемый период увеличился примерно на $17 млн, и мы считаем, что следует ожидать частичного высвобождения этой суммы в во втором полугодии этого года. Свободные денежные потоки до выплаты дивидендов в первом полугодии достигли $38 млн, что ниже наших ожиданий», - сказал аналитик Сбербанк CIB Алексей Рябушко.

Консолидированный грузооборот навалочных грузов морских терминалов Группы вырос на 22,9% (до 1,96 млн т) за счет роста объемов навалочных грузов на терминалах «Петролеспорт» и Усть-Лужский контейнерный терминал.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин также говорит о выравнивании пропорций импорта и экспорта. По его мнению, именно это явилось основной причиной хороших показателей Группы.

«После двух лет убытков, полученных несмотря на уверенный рост выручки, Global Ports отчитался о чистой прибыли за первую половину 2019 года в размере $34,5 млн. Это обнадеживающий сигнал, который может стать триггером к росту акций и депозитарных расписок компании»,- говорит аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. Он считает, что позитивная динамика финансовых показателей компании обусловлена продолжающимся ростом рынка контейнерных перевозок – основного сегмента ее деятельности. «Контернизация грузов – глобальный тренд транзитных и внешнеторговых перевозок, которые растут с опережением динамики других видов грузов благодаря развитию трансмодальной логистики», - сказал эксперт.

Елена Рыжкова