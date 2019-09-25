Scania сделала беспилотный грузовик

Компания Scania представила электрический беспилотный грузовик — прототип AXL создан для работы в шахтах, карьерах и на строительных площадках.

Конструктивно у Scania AXL даже не предусмотрена кабина. Большую часть машины занимает кузов, а модуль в передней части включает в себя силовую установку и комплекс необходимой для беспилотника электроники.

Автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, работающим на возобновляемых источниках топлива, а за управление отвечает внешняя система. По замыслу авторов проекта, Scania AXL получает команды от сети, контролирующей всю работу на шахте или стройплощадке, а грузовик просто выполняет все, что от него требуется.

Напомним, ранее компания Volvo представила свой беспилотный тягач — электрический прототип Vera.