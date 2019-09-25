«Ак Барс» устроил разгром «Трактору»

Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел крупное поражение от казанского «Ак Барса» - 0:6. Уже к концу первого периода хозяева пропустили четыре шайбы. В составе гостей в этом отрезке отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров и Вячеслав Основин. Во второй двадцатиминутке забили Андрей Педан и Данис Зарипов. В третьем периоде счет не менялся.

Таким образом, «Трактору» снова не удалось одержать первую домашнюю победу в этом сезоне. 27 сентября на своем льду команда сыграет с «Барысом» (Нур-Султан).