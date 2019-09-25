Санкт-Петербург номинирован на ежегодную премию World Travel Awards

Петербург стал номинантом премии World Travel Awards. Как сообщили в комитете по туризму, в 2019 году город представлен в четырех номинациях – «Ведущее направление для деловых путешествий», «Ведущее городское направление», «Ведущее круизное направление», а также «Ведущее культурное городское направление».

Напомним, что Петербург получал награды туристической премии World Travel Awards несколько раз. В 2018 году город был признан лидирующим культурным направлением мира (World's Leading Cultural City Destination).