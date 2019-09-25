Сын экс-губернатора Курской области покинул государственный телеканал «Сейм»

Возглавлявший с 2010 года телерадиокомпанию «Сейм» сын экс-губернатора Курской области, а ныне сенатора от региона Александра Михайлова Игорь Михайлов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает информагентство «Секунда» со ссылкой на областной комитет информации и печати. И.о. директора стал политтехнолог Александр Ярош, недавно пришедший в телерадиокомпанию для развития ее социальных сетей.

По данным Kartoteka.ru, АУКО «ТРК "Сейм"» зарегистрировано в Курской области в апреле 2002 года. Финпоказатели не раскрываются. Директор с января 2010 года — Игорь Михайлов. 100% компании принадлежит областному комитету информации и печати.

Владимир Зоркий