Бывший вице-мэр Кемерово стал парламентарием

Бывший вице-мэр Кемерово Владимир Вильчиков, победивший на довыборах в парламент Кузбасса, получил депутатский мандат. В облсовете господин Вильчиков возглавил комитет по вопросам промышленной политики, ЖКХ и имущественных отношений. Напомним, дополнительные выборы депутата парламента Кемеровской области по округу №9 прошли 8 сентября. За мандат боролись четыре кандидата, а победил выдвинутый «Единой Россией» Владимир Вильчиков, получивший около 75% голосов избирателей. Депутатский мандат оказался вакантным после того, как в марте этого года единоросс Константин Венгер был назначен вице-губернатором по экономическому развитию.

Юрий Зуев