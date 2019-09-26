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Заместители главы Хакасии не смогут исполнять обязанности более трех месяцев

Коммерсантъ (Иркутск) от

Верховный совет Хакасии принял законопроект, которым ограничивается срок работы заместителей главы республики в статусе исполняющих обязанности тремя месяцами, сообщает пресс-центр регионального парламента. Ранее срок нахождения в этом статусе никак не регламентировался. Поправки касаются заместителей главы республики, министра финансов и постоянных представителей региона за его пределами. По словам разработчика законопроекта, председателя республиканского парламента Владимира Штыгашева, этот «правовой пробел» нужно было срочно устранять. «У нас отдельные должностные лица, которые должны согласовываться с Верховным советом, месяцами исполняют обязанности. Никто ни за что не отвечает. Сейчас у нас бывает, что человек три раза должность меняет в эти три месяца»,— сказал господин Штыгашев на сессии в среду. Срок в три месяца установлен, исходя из опыта других регионов России.

Юлия Сасевич


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