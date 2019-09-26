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Новосибирские власти одобрили выделение земли без торгов для строительства СТО

Коммерсантъ (Иркутск) от

Инвестиционная комиссия правительства Новосибирской области признала масштабными инвестпроектами строительство компанией «Алькор» станции технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники, а также возведение компанией АМИ завода быстровозводимых модульных зданий в Линево. Первый проект предполагает создание около 40 рабочих мест, второй — около 182. Комиссия поручила минэкономразвития региона подготовить проект распоряжения губернатора для предоставления инвесторам земельных участков в аренду без торгов. «Алькор» планирует строительство СТО на участке площадью 15,4 тыс. кв. м, АМИ — на участке площадью 36,1 тыс. кв. м. По данным Росреестра, кадастровая стоимость первого участка — 3,3 млн руб., второго — 14,6 млн руб.

Оксана Павлова


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