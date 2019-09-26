Генпрокурор выходит на лесоповал

Лесную отрасль в российских регионах в 2020 году ждут масштабные проверки, пообещал генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании в Красноярске по вопросам исполнения законодательства в сфере лесопользования. В числе наиболее острых проблем он назвал лесные пожары, площадь которых выросла в этом году из-за волокиты должностных лиц, и незаконные вырубки, совершающиеся при попустительстве чиновников. Ущерб от преступлений в лесной сфере в Сибири эксперты оценили в 10 млрд руб. В то же время в Рослесхозе заявили о необоснованности информации о том, что незаконные вырубки в регионах скрываются поджогами.

В 2020 году в лесной отрасли в регионах пройдут масштабные прокурорские проверки. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на оперативном совещании по вопросам соблюдения законодательства в сфере лесопользования, которое состоялось вчера в Красноярске. Он призвал прокуроров дать оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, законности распоряжения лесными угодьями, а также добиваться ответственности должностных лиц в случае выявления ненадлежащего выполнения задач по расследованию преступлений в сфере лесопользования.

В числе проблем, требующих особого внимания, Юрий Чайка назвал лесные пожары, последствия которых в этом году усугубились из-за игнорирования серьезности проблемы чиновниками. «Безответственная позиция некоторых должностных лиц о нецелесообразности тушения небольших лесных пожаров, находящихся далеко от населенных пунктов, приводит к серьезным последствиям. В Иркутской области из-за волокиты площадь возгорания увеличилась с 5 га до 1,2 тыс. га, огонь распространился на территорию Прибайкальского национального парка и вплотную приблизился к жилым домам»,— сказал он. Аналогичные примеры наблюдались в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях, сказал Юрий Чайка. По его данным, в этом году в Сибири из-за лесных пожаров уничтожено почти 9 млн га леса. В Генпрокуратуре отметили, что сегодня в большинстве регионов многие средства пожаротушения устарели и выработали свой ресурс.

«Система предупреждения и тушения пожаров, которая сегодня сформирована в регионах при попустительстве Рослесхоза, в настоящее время не способна оперативно и эффективно обеспечивать защиту от огня лесных ресурсов, населенных пунктов и объектов экономики»,— сказал на совещании первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман. Практически во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения и ремонта специальной техники, сказал Юрий Чайка.

Напомним, что этим летом из-за горящей тайги в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области был введен режим ЧС. Дым от пожаров окутал города Сибири, Урала, дошел до Поволжья. В интернете под петициями о спасении лесов подписались сотни тысяч человек. В то же время Рослесхоз и региональные власти сообщали, что кризисной лесопожарная обстановка не является, а губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече со студентами заявил, что бороться с лесными пожарами «бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно».

Еще одной проблемой лесной отрасли генпрокурор РФ назвал незаконные вырубки лесов, которые совершаются в регионах «при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, в том числе под видом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий». По словам Александра Буксмана, за три года в России объем незаконных санитарных рубок составил около 19 млн куб. м. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что ущерб от незаконных вырубок в Сибири оценивается экспертами в 6 млрд руб. в год. Всего ежегодный ущерб для экономики округа от преступлений в лесной сфере, по его словам, оценивается экспертами более чем в 10 млрд руб. «В республиках Алтай, Бурятия, Якутия, в Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской областях органами государственной власти допускаются нарушения при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений, осуществлении контроля за исполнением их условий»,— отметил Александр Буксман. При этом до суда доходит только треть дел по порубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем, отметил Юрий Чайка.

Генпрокуратура сообщила, что достоверная информация об объемах незаконно заготовленной древесины отсутствует, так как сведения в системе ЛесЕГАИС не позволяют в автоматизированном режиме отследить цепочку поставок и несоответствия документации, а качество государственного лесного надзора остается неудовлетворительным.

Между тем врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил на совещании, что, несмотря на всю сложность ситуации в этом году, площадь, пройденная пожарами, составила 1% от площади всего лесного фонда РФ. «В Красноярском крае эта площадь составляет примерно 2% от площади лесов, которые есть в регионе. Ситуация не безнадежная, и действия, которые мы будем предпринимать в дальнейшем, приведут к ее улучшению»,— пообещал он. Михаил Клинов также отметил, что не подтверждается версия о том, что лесные пожары становились следствием намеренных поджогов с целью сокрытия незаконной вырубки. «Проведя сопоставление площадей и территорий незаконных рубок, мы выявили всего два случая в зоне активного горения 2019 года в Иркутской области. Всего в России обнаружено пять случаев наложения очагов пожара на площади незаконных рубок. Незаконные рубки — глобальная проблема, с которой мы комплексно боремся и увеличением кратности патрулирования, и увеличением численности наших лесных инспекторов»,— сказал он.

Оксана Павлова