«За плохие поступки американцев отвечать нашим гражданам»

В Госдуме предложили отменить в России лотерею на получение грин-карт. Эта мера может стать ответом на действия посольства США. 24 сентября между Москвой и Вашингтоном разразился так называемый визовый скандал: десять российских делегатов не получили визы для полета в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Россия обвинила Белый дом в нарушении международных договоренностей. Госдеп объяснил ситуацию исключительно техническими проблемами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает депутатам в качестве ответной меры самим окончательно отказаться от поездок в Америку.

Действия Госдепартамента вызывали праведный гнев российской власти. Сергей Лавров назвал поступок партнеров позором для американской державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Министр иностранных дел с максимальной долей сарказма поблагодарил США за то, что хоть сам смог получить визу и пообщаться с коллегами.

Госдума, в свою очередь, включила вопрос невыдачи виз части российской делегации в повестку пленарного заседания. Вице-спикер Петр Толстой произнес пламенную речь с трибуны, где заклеймил позором действия посольских чинуш и в целом американскую политику, которая считает ООН своим домашним кинотеатром: «Американцы считают эту организацию своей домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Для них это такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то туда пускать, а кого-то не пускать».

Посольство США в Москве не смогло оформить визы десяти членам российской делегации для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди таковых — глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев и его думский коллега. Оба, к слову, находятся под международными санкциями. Остальные восемь человек — это сотрудники МИДа. Госдеп объяснил свои действия техническими проблемами. Москва возмутилась и продолжает это делать. Разгневанная общественность требует ответить на подлую провокацию.

И вот уже поступило предложение из той же Госдумы запретить в России лотерею грин-карт. Вот так ответ. Впрочем, это в нашем стиле. Опять бомбим Воронеж — коллега Михаил Гуревич формулировку подсказал, хотя она в последние годы стала универсальной. То есть за плохие поступки американцев в который раз отвечать нашим гражданам. Что же, все логично, нечего простому российскому человеку там делать.

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Подождите-подождите, может быть, с себя начать? Зачем думать за других? Власть должна показывать пример простым людям. Товарищи депутаты, возьмите и окончательно откажитесь от поездок в США, бойкотируйте эту страну в знак протеста, а то найдется тот, кто скажет: дома им не сидится, все норовят любую возможность найти, чтобы съездить во вражеское логово. Погулять в свободное время по недружелюбной нашему духу Пятой авеню, посидеть в ужасном Центральном парке в перерывах между заседаниями. А у нас ведь здесь на родине дел непочатый край: вот хоть национальные проекты буксуют. Тем более заметно, что Сергей Лавров прекрасно защитил наши интересы в ООН. Сейчас время сложное — дома нужно работать, в регионах. И заодно создайте условия, чтобы у простого гражданина не было желания уехать из прекрасной России на загнивающий Запад. Чтобы они к нам бежали, а не наоборот. Что-то с этим не получается.