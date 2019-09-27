Главный инструмент бросает якорь

Вклады остаются основным инструментом сбережений россиян, но динамика их роста в этом году невысока. В январе — мае 2019 года объем вырос только на 1,2%. Правда, в мае произошло небольшое снижение, и если доходы населения не начнут расти, то тренд на снижение продолжится.

Объемы депозитов физических лиц в течение года постепенно росли на фоне довольно высокой ключевой ставки Банка России и стабильных процентных ставок по вкладам в самих банках. На начало 2019 года вклады физических лиц в российских банках составляли почти 28,5 трлн рублей, а к началу июня плавно подобрались к 28,8 трлн рублей, отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Рост за пять месяцев составил 345 млрд рублей. За весь прошлый год вклады выросли на 9,5%, или 2,473 трлн рублей.

В мае было отмечено незначительное снижение объема вкладов, что, по мнению господина Коренева, было вызвано опасениями снижения в будущем ставки Центробанка и, как следствие, доходности депозитов в банках, а также продолжающимся падением реальных располагаемых доходов населения. «Сейчас подавляющее большинство отечественных домохозяйств не имеют никаких сбережений, будучи вынужденными направлять все средства на текущие нужды и при этом еще и кредитоваться. Причем займы берутся не на покупку предметов длительного пользования, а именно на текущее неотложное потребление. Неудивительно, что в отсутствие излишков денежных средств интерес к банковским вкладам постепенно снижается»,— говорит господин Коренев.

Вклады, тем не менее, остаются основным инструментом сбережений россиян. Основные причины: низкая финансовая грамотность, недоверие к российским финансовым институтам и, как следствие, вложение средств в те инструменты, которые имеют защиту со стороны государства, отмечает начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. В то же время среди тех клиентов, которые имеют положительный опыт инвестирования в другие финансовые инструменты, вложения в депозиты стремятся к нулю, добавляет он.

«В настоящее время нет ярко выраженного оттока или притока вкладчиков — есть спокойное поступательное развитие депозитной базы банков, связанное с необходимостью развития кредитования. В тренде с развитием кредитования развивается пассивная база, так как деньги на что-то нужно привлекать»,— говорит директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Александр Казанский. За первое полугодие 2019 года объем привлеченных депозитов в банке вырос на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и депозиты физлиц полностью фондируют кредиты физлиц, часть вкладов даже идет на кредитование юридических лиц, тогда как депозиты юрлиц отстают от выдач корпоративных кредитов юрлиц. Привлеченные средства физлиц в полтора раза больше объемов кредитования физических лиц, добавляет господин Казанский.

«Больше всего вкладов было открыто в феврале. Сейчас ситуацию можно назвать стабильной»,— говорят в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка. За пять месяцев 2019 года сумма депозитов в банке почти не увеличилась (+1,8 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года), больше половины депозитов приходится на Петербург.

Ставки держат планку

Сегодня определяющими факторами для вкладчиков при выборе того или иного продукта являются надежность кредитной организации, процентная ставка и условия по продукту, удобство управления счетом, а также интуитивно понятный и полнофункциональный интернет-банк, отмечает Анна Тугай, начальник управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка. Самые востребованные сроки размещения вкладов — до года, но есть тренд на более длительное размещение средств с целью фиксации высоких ставок. Помимо вкладов, большой интерес в последнее время представляют и сберегательные счета, которые позволяют гибко и удобно управлять своими средствами при сохранении процентов и являются идеальным инструментом финансового планирования, добавляет госпожа Тугай.

В основном открывают рублевые депозиты до одного года с возможностью досрочного отзыва и пополнения с максимально возможной капитализацией, согласен Александр Казанский. Начисление процентов по таким депозитам происходит раз в месяц с прибавлением к сумме вклада. Дальше, в зависимости от аппетита к риску и склонности к доходу, клиент выбирает наиболее удобный для него инструмент.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц в целом по РФ в этом году держат одинаковую планку: в январе ставка по депозитам свыше года составляла 6,91% годовых (меньше одного года — 6,02%), в феврале — 7,02% (6,15%), в марте — 7,07% (6,03%), в апреле 6,92% (5,72%).

По словам Андрея Барановского, директора департамента розничного и массового бизнеса банка «Александровский», в региональных банках ставки с начала года практически не изменились, зато федеральные игроки незначительно повысили ставки. «На данный момент средние ставки по вкладам физических лиц находятся на уровне 7–7,5%. К концу года мы ожидаем незначительного снижения ставок при сохранении объемов депозитного портфеля на прежних уровнях»,— прогнозирует банкир.

Господин Шихмагомедов также ждет снижения ставок. «После роста ставок в начале текущего года в настоящее время доходность вернулась к значениям конца 2018 года. В связи со снижением Центробанком ключевой ставки ожидаем дальнейшего уменьшения доходности по вкладам. Возможно, клиенты нашего банка переведут средства в более доходные инструменты, которые мы готовы предложить»,— говорит он.

Общий тренд зависит от политики ЦБ, а он в настоящее время ограничивает бурный рост потребкредитования и, соответственно, влияет на «потолок» ставок по потребительским займам. Это, в свою очередь, отражается на ставках по депозитам. «Сейчас есть тенденция к снижению ввиду снижения ключевой ставки. Но даже если ставки растут, то имеют ограниченный потенциал к движению вверх»,— указывает господин Казанский. Здесь продолжает действовать ограничение базовой доходности, с которой при превышении ставок по вкладам базового уровня доходности по вкладам (то есть средневзвешенной доходности по крупнейшим банкам плюс 2 п. п.) банки выплачивают повышенные взносы в фонд страхования вкладов. Роста ставок к концу года господин Казанский не ожидает в связи с прогнозом снижения ключевой ставки регулятором.

Вне конкуренции

Что касается альтернативных банковским вкладам финансовых инструментов, то их по-прежнему не так много, во всяком случае — востребованных. «Инвестиционное страхование, накопительное страхование жизни, инвестиционные индивидуальные счета, народные ОФЗ — все это развивается. Но с учетом отсутствия гарантированной доходности, слишком больших сумм отсечения, слишком крупных минимальных сумм данные продукты пока не могут составить реальную конкуренцию депозитам в коммерческих банках»,— полагает господин Казанский.

Россияне традиционно относятся к сложным банковским продуктам настороженно и с изрядной долей недоверия, поэтому даже «народные ОФЗ» не слишком популярны, добавляет господин Коренев. Что касается инвестирования свободных денежных средств посредством покупки муниципальных или корпоративных облигаций и тем более акций, то это интересно лишь незначительной части населения, которая действительно хоть немного «подкованна» и интересуется рынком ценных бумаг, отмечает эксперт.

Традиционно в качестве альтернативы граждане рассматривают вложения в иностранную валюту, чаще всего — в наличном виде и в основном в доллары. Кстати, в мае 2019 года при снижении депозитного портфеля ЦБ отмечал рост доли валюты: физлица более активно пополняли валютные счета и доля валютных вкладов за месяц выросла с 21,1 до 21,3%.

Тем не менее валютные банковские депозиты не слишком популярны у россиян, а доход по ним в российских банках незначительный. Как отмечает господин Коренев, валюты иных государств, помимо доллара США, также не слишком интересны. «Металлические» счета, равно как и покупка физического золота, составляют лишь незначительную долю от общего объема инвестированных средств. «Приходится констатировать, что, несмотря на не слишком большую активность россиян в части банковских депозитов, весомой альтернативы со стороны иных финансовых инструментов у вкладов просто нет»,— резюмирует эксперт.

Впрочем, интерес розничных клиентов к инвестиционным продуктам растет, отмечает госпожа Тугай. Их наличие зачастую является одним из факторов выбора банка для размещения вклада. «Мы поддерживаем и стремимся предугадать желания как начинающих, так и опытных инвесторов за счет портфельного предложения депозита с повышенной ставкой и инвестиционных продуктов, таких как инвестиционное страхование жизни или структурное доверительное управление»,— говорит банкир.

Любовь Викторова